Özel jetin pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Atatürk Havalimanı'na iniş yaparken pistten çıkarak alev alan özel jet olayıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na iniş yaparken pistten çıkarak alev alan özel jetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, araştırma yapıyor.

Olayla ilgili jetin bağlı olduğu şirketin yetkilisinin emniyette ifadesine başvurulduğu öğrenilirken, soruşturma kapsamında kuleyle jet arasındaki konuşmalar, hava durumu ve itfaiye raporları toplanıyor.

Ankara'dan gelen kaza kırım ekibinin olayla ilgili nihai rapor hazırlayarak savcılığa sunacağı ve gerekli incelemelerin yapılacağı kaydedildi.