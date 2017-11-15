Özel Harekattan 10 ülkeye "özel" eğitim

Özel Harekat Başkanlığınca değişik branşlarda verilen eğitimlerden, bu yıl 10 farklı ülkeden 150 güvenlik teşkilatı personeli yararlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, bir yandan tehdit içeren terör unsurlarıyla mücadele ederken, diğer yandan eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Özel Harekat Başkanlığı yetkilileri, 1982'den itibaren alanında uzman personelle terörle mücadeleyi sürdürdüklerini, bundan sonra da ihtiyaç duyulan her alanda devletin ve milletin emrinde olacaklarını belirtti.

Teşkilatın birçok alanda eğitim faaliyeti yürüttüğünü anlatan yetkililer, "Operasyonel faaliyetlerdeki başarı, aslında geri plandaki eğitim faaliyetlerine bağlı. Her personelimizin alanında yetişmiş olmasını ve teknolojiye ayak uydurmasını istiyoruz. Böylece operasyonel faaliyetlerde daha faydalı olacaklarına inanıyoruz. Bu amaçla eğitim faaliyetlerine çok büyük önem veriyoruz." dedi.

Yetkililer, başkanlık bünyesinde 49 dalda hizmet içi, 11 dalda da yabancı ülke güvenlik teşkilatlarına yönelik kurslar verdiklerini bildirerek, 2017 yılı içinde bu eğitimlerden 7 bin emniyet personelinin yanı sıra 10 farklı ülkeden 150 yabancı emniyet teşkilatı mensubunun yararlandığını kaydetti.

Hizmet içi eğitim verilen personel sayısının 10 bine ulaşmasını hedeflediklerini ifade eden yetkililer, ayrıca teşkilata yeni katılan kursiyerlerin eğitimlerinin devam ettiğini anlattı.

Azerbaycan polisine keskin nişancılık eğitimi

Öte yandan, Azerbaycan güvenlik teşkilatı mensuplarından 20 kişinin, Özel Harekat'ın Gölbaşı yerleşkesindeki keskin nişancılık eğitimleri devam ediyor.

Yaklaşık 2 hafta sürecek kurs süresince Azerbaycanlı kursiyerlere, teorik bilgilerin yanı sıra uzak ve yakın mesafelerden yüksek performansla atış yapabilme becerisi kazandırılıyor.