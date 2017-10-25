'Özel harekatta kadın kontenjanı ayrılacak'

Erdem, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, polis özel harekat alımında kadın kontenjanı ayrılması için bugüne kadar kadınlarla birlikte mücadele ettiklerini, çok güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yakın zamanda 10 bin özel harekat polis alımı yapıldığını ancak kontenjanın tamamının erkeklere ayrıldığına işaret eden Erdem, "Vatan aşkının cinsiyeti olmaz." dedi.

Geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya konuyu ilettiğini ve Soylu'nun bir sonraki özel harekat polisi alımında kadın kontenjanının uygulanacağını dair bilgilendirme yaptığını ifade eden Erdem, kontenjanın yüzde kaç olacağına ilişkin bilgi verilmediğini aktardı. Erdem, daha önceki teamüllere bakıldığında yüzde 10 civarında kontenjan verildiğinin görüldüğünü söyledi.