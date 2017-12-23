  • 23 ARALIK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.521
  • BIST 111099.47
    ALTIN 155.991
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Özel harekâta "özel" konuk

Özel harekâta "özel" konuk

Doğuştan felçli Osman Çıtak ve ailesi Ankara Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde misafir edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Özel harekâta &quot;özel&quot; konuk

Özel harekât polislerini çok seven felçli oğlu için, Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğüne elektronik posta gönderen baba, şubeyi ziyaret edip özel harekât polisleriyle tanışma talebinde bulundu.

Elektronik posta hemen cevap buldu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'dan alınan izinle Osman ve ailesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şubesine davet edildi.

Ankara'da doğuştan felçli 13 yaşındaki Osman Çıtak, Ankara Özel Harekât Şube Müdürlüğünde ailesi ile misafir edildi. Hayranı olduğu özel harekât polisleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi, zırhlı araçla tur atarak hayallerini gerçekleştirdi.

Mutluluğu gözlerinden okunan Osman Çıtak, özel harekât polislerini gördüğünde selam verdi, oldukça mutluydu.

Anne ve babası ile geldiği şubede, özel harekatçı polis ağabeyleri tarafından ilgiyle karşılanan Osman Polislerin teçhizat ve kıyafetlerini de inceledi.

Felçli çocuğa özel harekât amblemi bulunan şapka, bardak ve flama hediye edildi.

Oğlu Osman'ın ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten baba Mehmet Çıtak, bu imkânı kendilerine sağlayan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Özel Harekât Şube Müdürü Eraslan Er, şubede Osman'a yakınlık gösteren tüm polisler ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
  

Etiketler: polis, özel harekat
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER