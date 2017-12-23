Özel harekâta "özel" konuk

Özel harekât polislerini çok seven felçli oğlu için, Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğüne elektronik posta gönderen baba, şubeyi ziyaret edip özel harekât polisleriyle tanışma talebinde bulundu.

Elektronik posta hemen cevap buldu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'dan alınan izinle Osman ve ailesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şubesine davet edildi.

Ankara'da doğuştan felçli 13 yaşındaki Osman Çıtak, Ankara Özel Harekât Şube Müdürlüğünde ailesi ile misafir edildi. Hayranı olduğu özel harekât polisleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi, zırhlı araçla tur atarak hayallerini gerçekleştirdi.

Mutluluğu gözlerinden okunan Osman Çıtak, özel harekât polislerini gördüğünde selam verdi, oldukça mutluydu.

Anne ve babası ile geldiği şubede, özel harekatçı polis ağabeyleri tarafından ilgiyle karşılanan Osman Polislerin teçhizat ve kıyafetlerini de inceledi.

Felçli çocuğa özel harekât amblemi bulunan şapka, bardak ve flama hediye edildi.

Oğlu Osman'ın ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten baba Mehmet Çıtak, bu imkânı kendilerine sağlayan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Özel Harekât Şube Müdürü Eraslan Er, şubede Osman'a yakınlık gösteren tüm polisler ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

