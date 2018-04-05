  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Özel harekat timlerinden gerçeği aratmayan tatbikat

Özel harekat timlerinden gerçeği aratmayan tatbikat

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekipleri, senaryo gereği mağarada, 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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Özel harekat timlerinden gerçeği aratmayan tatbikat

Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, terör örgütü PKK mensuplarının tespit edildiği mağara etrafında güvenlik önlemi alan 20 özel harekat polisi, teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu.

Çağrının sonuçsuz kalması üzerine iki özel eğitimli köpek ile operasyon başlatan ekiplel bir teröristi yakaladı.

Devam eden tatbikatta yine senaryo gereği mahallede teröristler tarafından kurulan barikattan bir terörist güvenlik güçlerine ateş açtı.

Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda teröristlerin korkulu rüyası olan özel eğitimli köpek, teröristi kısa sürede etkisiz hale getirdi.

Eğitimli köpekle mücadele eden terörist, özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.

Tatbikat, uygulama noktasında tespit edilen bir araçtan, "dur" ihtarına uymayan ve ateş açan teröristin yakalanması için düzenlenen operasyonla sona erdi.

Başarıyla tamamlanan operasyonu takip eden İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, güvenlik güçlerini kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler: polis, PKK, Mardin, tatbikat
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