  • 14 ARALIK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.819
    EURO 4.515
  • BIST 108153.16
    ALTIN 153.998
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Özel harekat polislerine mayına karşı korumalı zırhlı araç desteği

Özel harekat polislerine mayına karşı korumalı zırhlı araç desteği

Hakkari'de özel harekat polislerinin kullanımı için mayına karşı korumalı 10 zırhlı aracın teslimi yapıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Özel harekat polislerine mayına karşı korumalı zırhlı araç desteği

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı tarafından alımı yapılarak Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen ve 'Kirpi' adı verilen mayına karşı korumalı 10 personel taşıyıcı zırhlı aracın teslimi için tören düzenlendi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, bölücü terör örgütüne karşı büyük bir mücadele veren özel harekat polisleri ile tek tek tokalaşarak, araçların hayırlı olmasını diledi.

Terörle mücadelede kullanılacak zırhlı araçlar, kurban kesilip duaların edilmesinin ardından hizmete sunuldu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hakkari, özel harekat polisleri, zırhlı araç
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER