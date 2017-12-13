Özel harekat polislerine mayına karşı korumalı zırhlı araç desteği

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı tarafından alımı yapılarak Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen ve 'Kirpi' adı verilen mayına karşı korumalı 10 personel taşıyıcı zırhlı aracın teslimi için tören düzenlendi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, bölücü terör örgütüne karşı büyük bir mücadele veren özel harekat polisleri ile tek tek tokalaşarak, araçların hayırlı olmasını diledi.

Terörle mücadelede kullanılacak zırhlı araçlar, kurban kesilip duaların edilmesinin ardından hizmete sunuldu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları katıldı.

Kaynak: AA