Özel Harekat polisleri Hakkari'de teröristlere geçit vermiyor

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki üs bölgelerinde görev yapan Özel Harekat polisleri, gece gündüz demeden sınırı gözetliyor.

Etrafı dağlarla çevrili Çukurca ilçesindeki üs tepelerde görev alan polisler; teknolojik silah, araç ve gereçlerle görev yapıyor.

Teröristlerin Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye sızmalarını engellemek için elleri tetikte sınırı gözetleyen polisler, en ufak bir ayrıntıyı bile gözden kaçırmadan 24 saat boyunca sınır hattını izliyor.

Bir süreden beri ilçe merkezinde hiçbir olayın meydana gelmediği ilçeyi canlarını ortaya koyarak koruyan Özel Harekat polisleri sayesinde, ilçe sakinleri de huzur ve güven ortamında yaşıyor.

Necip Fazıl Kısakürek'e ait “Bizim Şarkımız” adlı şiiri okuyan bir Özel Harekat polisi ise, sınırda görev yapan güvenlik güçlerinin morallerinin üst seviyede olduğunu gösterdi.

Sınırda teröre göz açtırmayan güvenlik güçleri, “Bizim için ülkemizin bekasından daha önemli bir şey yok. Sınırlarımız dışındaki terör bataklıklarını kurutmaya kararlıyız” mesajı verdi.

Kaynak: İHA