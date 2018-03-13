Özel harekat polisleri dualarla Afrin'e uğurlandı

Rize Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 22 polis, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualar eşliğinde bölgeye gönderildi.

Güneysu ilçesindeki Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, göreve giden özel harekat polislerinin vatan, bayrak için en güzel mücadeleyi vereceğini belirterek, herkesin harekata katılmaya hazır ve gönüllü olduğunu söyledi.

Bektaş, herkesin yıldığı, gözünün korktuğu olaylarda Türkiye'nin her zaman kararlı ve başarılı olduğuna dikkati çekerek, "Uluslararası tezgahları bozuyoruz, devre dışı bırakmayı başarıyoruz. 22 arkadaşımızı uğurluyoruz. Orada milletimizin çocukları büyük başarılara imza atıyor. Zor bir coğrafyada yıllardır süren bir kurgunun sonucu kazılan tüneller, yapılan sığınaklar, barınaklar, tuzakları aşarak adım adım hedefe doğru ilerliyorlar. Ülkemizin, milletimizin önüne kurulan tuzakları aşıyorlar." dedi.

Göreve giden gençlerin her daim Türkiye'nin geleceğini aydınlatmak için çaba göstereceğini ifade eden Bektaş, şunları kaydetti:

"Biz bu tezgahları başka türlü çözemeyiz. Bir ve beraber olarak geleceği bir bütün millet olarak kucaklayacağız. Daha önce çok zor sınavlardan geçtik. İstiklal Marşı yazılan dönemleri yaşadık. Her şehrimizin bir kurtuluş günü var. Bir şeylerden kurtulup ayağa kalktık. En zor zamanlarda değiliz. Biz Çanakkale'yi başardık. Bizim gideceğimiz, yol, yer ve hayallerimiz bellidir. Umarım bunu anlamayan anlarlar. Bunu yapa yapa gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz."

Törene, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, Afrin'e gidecek polislerin yakınları katıldı.

Tören sonunda kurban kesilerek özel harekat polisleri tekbirlerle Afrin'e uğurlandı. Uğurlama törenine gelen vatandaşlar polislere çiçek verdi.

Uğurlama sırasında yaklaşık 2 bin araçlık konvoy oluşturuldu.

Ardahan'dan 25 özel harekat polisi bölgeye uğurlandı

Ardahan'dan da 25 Polis Özel Harekatçı (PÖH) törenle Afrin'e uğurlandı.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PÖH'leri uğurlama törenine Vali Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Özel Harekat polisleri ve aileleri katıldı.

Uğurlama töreninde, şehitler için Kuran'ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Bilmez, yaptığı konuşmada, "Memleketimizin bekası, sınırlarımızın güvenliği uğrunda yürüteceğiniz görevde sizlere başarılar diliyorum. Allah sizleri korusun, dualarımız sizinle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA