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Buradasınız : » » Özel harekat polisinin zorlu tatbikatı nefesleri kesti

Özel harekat polisinin zorlu tatbikatı nefesleri kesti

Kara ve hava tatbikatları kapsamında zorlu parkurlardan geçen Özel Harekat Polisleri performansıyla göz doldurdu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Polisleri kara ve havadaki zorlu eğitim tatbikatlarını tamamladı.

Yılda ortalama 2 bin operasyona katılan Özel Harekat Polisi, eğitim aşamasında da çok zorlu aşamalardan geçiyor.

Keskin nişancı, pusuya karşı koyma, keşif, istihbarat, nokta operasyonu gibi eğitimler başarıyla gerçekleştirildi.

Özel harekat timlerinin tatbikatını yakından takip eden İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan şunları kaydetti:

"Sizler yaşadığınız müddetçe bu memlekette hiçbir kötü şey olmaz. İstanbul'da hiçbir şer odağına şans yok. Gelirlerse kötü bir şekilde karşılığını alırlar. Bu kentteki huzurun bekçileri bizleriz."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: özel harekat tatbikat, özel harekat
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