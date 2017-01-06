Özel harekat polisi olabilmek için mehterli antreman

Tekirdağ'da bir grup genç, özel harekat polisi olabilmek için Mehter Marşı eşliğinde antrenman yapıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünün özel harekat polisi alımı için fiziki yeterlilik sınavına hazırlanan Tekirdağlı gençler, sosyal medya üzerinden haberleşerek grup oluşturdu.

Atatürk Spor Salonu'na ses sistemi kuran gençler, Mehter Marşı eşliğinde kondisyon çalışmaları yapıyor.

Yunus Emre Üretürk yaptığı açıklamada, özel harekat polisliği sınavına başvuru yaptıktan sonra, sosyal medya üzerinden grup oluşturduğunu söyledi.

Üye sayısının 50'ye ulaşmasının ardından Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden salon için izin aldıklarını belirten Üretürk, "Hedefimiz özel harekat polisi olmak. Saat 22.00'de salona geliyoruz ve oluşturduğumuz parkurda çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızı Mehter Marşı eşliğinde yapıyoruz. Bu bizi daha dinamik kılıyor. Marş, atalarımızdan, ceddimizden gelen o kanı çıkartıyor dışarı." dedi.

Sınava hazırlanan Nedim Şenalp ise özel harekat polisliğinin çocukluk hayali olduğunu söyledi. Şenalp, özel harekat polisi olarak vatana, millete ve devlete en iyi şekilde hizmet etmek istediğini dile getirdi.

Sınavda aşılması gereken parkurun zor olduğunu ifade eden Şenalp, "Sınavda istenilen hareketler kolay değil, çalışmak gerekiyor. Gece geliyoruz buraya ve hayallerimizin peşinden gitmek için canla başla çalışıyoruz." dedi.