  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da özel harekat polislerinin de​ desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir ilçesinde önceden belirlenen 11 adrese özel harekat polislerinin de​ desteğiyle uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

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Ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüphelinin adreslerinde özel harekat polislerinin yardımıyla arama yaptı. 

Şahintepesi Tülay Sokağı'nda bir binaya kapıyı koçbaşıyla kırarak giren polisler, aramalarının ardından bu adresten ayrıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. 

Etiketler: özel harekat, istanbul'da uyuşturucu operasyonu
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