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Özel halk otobüsüyle dolmuş birbirine girdi

İstanbul Fatih'te, özel halk otobüsüyle dolmuşun çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

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Özel halk otobüsüyle dolmuş birbirine girdi

İstanbul Fatih'te, özel halk otobüsüyle dolmuşun çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Vefa durağından yolcu alan 34 GYG 15 plakalı Yenibosna-Taksim seferini yapan özel halk otobüsü, aynı istikamette seyreden 34 TZB 67 plakalı Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan dolmuşla çarpıştı. Dolmuş, çarpmanın etkisiyle refüjdeki bariyerlere savruldu.

Kazada, iki araçtaki yolculardan 9'u yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay nedeniyle Taksim yönündeki trafik bir süre aksadı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Etiketler: istanbul trafik kazası, fatih
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