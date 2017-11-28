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Özel güvenlik şirketlerine emniyetten sıkı denetim

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, özel güvenlik şirketleri ve çalışanları hakkında geniş çaplı denetim başlattı.

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Özel güvenlik şirketlerine emniyetten sıkı denetim

Ankara'da beyan ettikleri adreslerde faaliyet göstermedikleri belirlenen 44 özel güvenlik şirketi ile işe yeterlilik evrakı ve eğitime katılım durumlarında usulsüzlük yaptıkları belirlenen 286 özel güvenlik kursiyeri hakkında yasal işlem yapıldı.

Özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim alan kursiyerlerin imza çizelgelerinin de incelendiği denetimlerde, kursiyerlere ait bazı imzalarının farklı olduğu, bazı kursiyerlerin de çizelgelere imza attıkları halde derslere katılmadıkları tespit edildi. Denetimlerde bazı kurumların silah bakımlarının yapıldığına dair tutanak düzenlenmedikleri ve silahlı kursiyerlerin sağlık raporlarında da eksiklikler olduğu belirlendi.

Söz konusu şirketler hakkında yasal işlem yapılırken, 286 kursiyerin özel güvenlik temel eğitim ve yenileme kursları iptal edildi.

Kursları iptal edilen özel güvenlik personelinin, 3 Aralık'ta yapılacak özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınavlarına girmekten men edildiği bildirildi.

AA

Etiketler: Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürl
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