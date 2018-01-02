Özel güvenlik görevlilerine kalite yükseltme eğitimi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda, güvenlik hizmetlerindeki kalitenin artırılması amacıyla ülke genelinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin bilgilendirilmelerine yönelik eğitimler planlandı.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı koordinasyonunda bugün başlayan ve 31 Mart'ta sona erecek eğitimler, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli polis başmüfettişleri ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) yetkilileri tarafından veriliyor.

Eğitim kapsamında özel güvenlik görevlileri, "Etkili İletişim", "Genel Kollukla İlişkiler", "Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesi", "Güvenlik Tedbirleri", "Özel Güvenlik Hukuku" ve "AFAD Bilinçlendirme" konularında dersler alıyor.

Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Mardin, Muş, Niğde, Osmaniye, Siirt, Şırnak, Sinop ve Tunceli'de başlayan eğitimlerden ülke genelindeki tüm özel güvenlik görevlilerinin faydalandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA