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Özçekim için çıktığı vinçte bayıldı

Yozgat'ta bir inşaatta işçisi, özçekim yapmak için çıktığı kule vincin kabininde baygınlık geçirerek mahsur kaldı.

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Özçekim için çıktığı vinçte bayıldı

Yozgat'ta, inşaatta çalışan kalıpçı kalfası, özçekim yapmak için çıktığı kule vincin kabininde baygınlık geçirince yaklaşık 30 metre yükseklikte bir süre mahsur kaldı.

Eski Sanayi Sitesi bölgesinde bir inşaatta çalışan 27 yaşındaki kalıpçı kalfası Bekir Çalışkan, özçekim için kule vincin kabinine çıktı.

Yükseklik korkusu bulunan işçi, operatörün vinci hareket ettirmesiyle 30 metre yükseklikte bulunan korunaklı kabinde panikleyip, baygınlık geçirdi.

Vinç operatörünün yardım istemesiyle inşaatta çalışan diğer işçiler arkadaşlarının yardımına çıktı. Bu sırada emniyet, 112 sağlık, itfaiye ve AFAD'tan yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD görevlileri, itfaiye merdiveniyle, kule vincin kabinine ulaşmaya çalışırken, bu sırada kendisine gelen Çalışkan, vincin merdivenlerinden arkadaşlarının desteğiyle aşağı indi.

Çalışkan, sağlık ekibi tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Yozgat Şehir Hastanesine götürüldü.

Etiketler: vinçte mahsur
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