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Özakça sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edildi

Açlık grevi yapan tutuklu Gülmen ve Özakça'nın yargılandıkları davada, Özakça'nın sağlık sorunları gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.

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Özakça sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edildi

OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile meslekten ihraç edilen ve açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'nın yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın öğleden sonraki bölümünde sanık avukatlarının tahliyeye yönelik beyanlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Buna göre mahkeme heyeti, sağlık problemleri gerekçesiyle Özakça'nın adli kontrol şartıyla ve ev hapsiyle tahliyesine, Gülmen'in ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: semih özakça, nuriye gülmen, mahkeme, ara karar
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