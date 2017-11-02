Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Cem Korkmaz evinde ölü bulundu.

Korkmaz'dan uzun süre haber alamayan yakınları, polise haber verdi.

Bunun üzerine, polis ve sağlık ekipleri, Korkmaz'ın Selami Ali Mahallesi Yüksel Sokak'ta bulunan evine çilingir yardımıyla girdi.

Ekipler, evde Korkmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İntihar ettiği belirtilen Korkmaz'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sanatçı Muhittin Korkmaz'ın oğlu Cem Korkmaz, 1987 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Sosyal medya fenomeni de olan Korkmaz, çeşitli tiyatro oyunlarıyla sinema filminde de rol almıştı.

Kaynak: AA