  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Oyuncak arabaya bomba düzeneği kurmuşlar

Antalya'da 8 kilogram PETN tipi patlayıcı ile oyuncak arabalara yerleştirilmiş bomba düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

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Oyuncak arabaya bomba düzeneği kurmuşlar

Antalya'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yangın tüpü ve çay paketlerine konulmuş 8 kilo 3 gram PETN tipi patlayıcı ile iki oyuncak arabaya yerleştirilmiş uzaktan kumandalı bomba düzeneği ele geçilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde PKK/KCK üyelerine yönelik iki ayrı eve operasyon düzenlendi.

Ekipler, evlerde yaptığı aramada, odunluk olarak kullanılan bölümde ağzı kapalı sandık içerisinde, ikametin önünde bulunan ağzı kapaklı rögar çukurunda ve dışarıda kanepenin içinde saklanmış halde üç yangın tüpüne yerleştirilmiş 4 kilo 295 gram PETN tipi patlayıcı ele geçirdi.

Yine evlerdeki aramalar sırasında kahve ve çay paketlerinin içerisine saklanmış 3 kilo 735 gram PETN tipi patlayıcı ile iki oyuncak arabaya kurulmuş uzaktan kumandalı bomba düzeneği bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i , "silahlı terör örgütüne üye olma ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma, el değiştirmek, terör örgütü adına iş birliği faaliyetlerinde bulunma" suçlarından tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: PETN tipi patlayıcı, bomba düzeneği, antalya
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