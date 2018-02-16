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Oynadığı tabancayla kazara kendini ve arkadaşını vurdu

Konya'da bir kişi, oynadığı tabanca kazara ateş alınca hem kendisinin hem de arkadaşının yaralanmasına neden oldu.

16 Şubat 2018 Cuma 10:44



