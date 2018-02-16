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Buradasınız : » » Oynadığı tabancayla kazara kendini ve arkadaşını vurdu

Oynadığı tabancayla kazara kendini ve arkadaşını vurdu

Konya'da bir kişi, oynadığı tabanca kazara ateş alınca hem kendisinin hem de arkadaşının yaralanmasına neden oldu.

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Oynadığı tabancayla kazara kendini ve arkadaşını vurdu

Merkez Meram ilçesi Mamuriye Mahallesi Azerbeycan Caddesi'nde park halindeki 42 BBT 17 plakalı otomobilde Şükrü K., eline aldığı ruhsatsız tabancayı oynamaya başladı.

Bu sırada kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, önce Şükrü K'nin parmağına, ardından da yanında bulunan arkadaşı Ali Büyükdeveci'nin karnına isabet etti.

İçinde bulundukları araçla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen yaralılar, burada tedavi altına alındı.

Ali B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şükrü K, tedavisi tamamlandıktan sonra ifade için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: tabanca, oyun, Konya
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