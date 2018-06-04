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Oynadığı horonla sosyal medyada ilgi odağı oldu

Karadeniz'de kemençe eşliğinde folklor gösterisi yapan halk oyunları ekibine sıra dışı horonuyla eşlik eden vatandaşın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

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Karadeniz'de bir çay alım tesisi önündeki alanda düzenlenen etkinlikte sahne alan halk oyunları ekibi, kemençe eşliğinde folklor gösterisi sundu.

Bu sırada vatandaşlardan biri folklor ekibinin önüne gelerek oynanan horona eşlik etti.

Çevredekiler, sıra dışı horonuyla dikkatleri üzerine çeken vatandaşı cep telefonları ile kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İzleyenlerini gülümseten görüntüler için pek çok sosyal medya kullanıcısı 'Çılgın horoncu', 'İşte horon dersi bu', 'Horonun hocası bu olsa gerek' yorumlarında bulundu.

Kaynak: DHA

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