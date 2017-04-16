Oy verme işlemi bazı illerde sona erdi

Halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak. Bu rakamın 1 milyon 269 bin 282'sini oy verme gününe kadar 18 yaşını dolduran yeni seçmenler oluşturacak. Halk oylaması için cezaevlerine de 461 sandık kuruldu.

Oy kullanma işlemi sona eren iller

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi saat 16.00 itibari ile sona erdi.

Diğer illerde saat 17.00’ye kadar oy kullanılabilecek.

Oy kullanmanın bitiş saatine gelindiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun yayın yasağı kalktığı andan itibaren sonuçları anlık olarak halkoylamasi.trthaber.com adresinden takip edebilirsiniz.