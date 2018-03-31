  • 31 MART 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Oy sandığı engelli vatandaşın ayağına gidecek

Oy sandığı engelli vatandaşın ayağına gidecek

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, geçmişte engelli vatandaşların seçimlerde zor zamanlar geçirdiğini hatırlatarak, "Seyyar sandıkları kurduk, sandık ayağınıza kadar gelecek" dedi.

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Oy sandığı engelli vatandaşın ayağına gidecek

Mustafakemalpaşa ilçesinde belediye tarafından yaptırılan "Engelsiz Yaşam Merkezi"nin açılış törenine katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, belki çok basit ama işlevi çok güçlü bir tesisin açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin de çok önemli bir projeyi hizmete sunacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Engelli Yaşam Merkezi tahmin ediyorum 300 bin liralık bir rakama tekabül ediyor. Baktığınız zaman rakam büyük değil ama içerik çok derin, muhtevalı. Hal böyle olunca o toplumun içinde bütün bireylerin aynı statüde aynı ehemmiyete haiz olduklarını hissetmeleri çok önemli" diye konuştu.

"Sandık ayağınıza gelecek"

Engelliler için son olarak bir yasa değişikliği daha gerçekleştirdiklerini anımsatan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben seçim işleri başkan yardımcılığı yaptım partimizde. Hep şikayet gelirdi engelliler söz konusu olunca acaba sandıkları birinci kata koyabilecek miyiz diye. O kadar çalışılırdı maalesef engelli bir seçmenin olduğu bazı sandıkların 4'üncü, 5'inci kata çıkarıldığını görürdük. Sonra kucağına alır, baba oğlunu 2-3 kişi beraber en temel vatandaşlık hakkı olan oyunu kullanmak üzere bu kadar çileyi çeker oyunu öyle kullanırdı. Şimdi kanun çıkardık. Sandık ayağınıza gelecek değerli kardeşlerim. Seyyar sandıkları kurduk."

"50 bin engelli memurumuz var"

Geçmişte bir eve gelen misafir görmesin diye engellilerin kilitli kapılar ardından saklandığını gördüklerini, bunları yaşadıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Bunlar hiç bize yakışmayan şeylerdi. Ama elhamdülillah, şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Engellilerle ilgili kanunumuzu çıkardık, anayasa değişikliğimizi yaptık. 5 bin memur vardı Türkiye'de engelli biz geldiğimizde. Şimdi ne kadar biliyor musunuz? 50 bin. 10 kat büyütmüşüz. Ülkemiz büyüdükçe, milletimiz güçlendikçe bu daha da artacak" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bu sene 5 bin engelli vatandaşı kamuda istihdam etmek üzere karar aldıklarını ve bunu açıkladıklarını belirterek, bundan daha iyisini de yapacaklarını söyledi.

Amaçlarının millete en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, daha sonra açılışını gerçekleştirdiği merkezi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: seyyar sandık, oy sandığı, Hakan Çavuşoğlu, engelli, başbakan yardımcısı
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