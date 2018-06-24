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Oy pusulasının fotoğrafını çeken kişiler hakkında işlem

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullandığı oy pusulasının fotoğrafını cep telefonuyla çektiği öne sürülen 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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Oy pusulasının fotoğrafını çeken kişiler hakkında işlem

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye sandık başına gidiyor.

Yalova Çınarcık ilçe merkezindeki Füruzan Kınal Ortaokulu'nda kurulan sandıklarda oylarını kullanan 1'i kadın 2 kişiyi, kabinde oy pusulalarının fotoğrafını çekerken sandık görevlileri fark etti.

Görevlilerin ihbarı üzerine şahısların cep telefonlarında oy pusulalarının fotoğrafını tespit eden polis ekipleri, konuyla ilgili tutanak tuttu.

Oy pusulasının fotoğrafını çektiği iddia edilen 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kırklareli'nde de 4 kişi hakkında işlem

Kırklareli merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde sandıklarda oylarını kullanan ve fotoğraf çektiği fark edilen 4 kişi hakkında da işlem başlatıldı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Yalova, oy pusulası, milletvekili seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi
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