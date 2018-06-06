Oy pusulalarının basım alanı 24 saat kamerayla izleniyor

Türkiye 24 Haziran’da seçime gidecek. O seçimde seçmen kararını oy pusulasının üzerine vurduğu mühürle verecek.

Baskı makinelerinin çarkları da 24 Haziran seçimleri için dönüyor. O pusulaların baskı yolculuğuna ilk kez TRT Haber şahitlik etti.

Türkiye genelindeki bütün oy pusulaları 3 ayrı matbaada basılıyor.

Basım 24 saat sürüyor

Renkli oy pusulaları 3 matbaada 3’er makinede basılıyor. Bir hafta önce başlayan basım işlemi 24 saat aralıksız devam ediyor.

Bin ton kağıt kullanılıyor

Oy pusulasında filigramlı özel kağıtlar kullanılıyor. Yaklaşık bin ton kağıdın kullanıldığı pusula ışığa tutulduğunda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ibaresi görülüyor.

Kamera ile 24 saat takip

Baskının yapıldığı matbaalarda dışarıda polis ekipleri güvenlik önlemleri almış durumda. Aynı zamanda 24 saat boyunca kameralarla izleniyor ve bu kayıtlar kaydediliyor.

İlçe seçim kurullarına gidiyor

Basılan pusulalar daha sonra kesime gönderiliyor. Her bir kağıtta 6 adet pusula bulunuyor. Hazır hale getirilenler paketlenip ilçe seçim kurullarına gönderiliyor.

Artık kağıtlar atılmıyor

Paketleme işleminde ise paketlerdeki mavi kağıtlar gönderilecek il ve ilçeyi gösteriyor. Artık parçalar toplanıp Devlet Arşivleri'ne gönderiliyor.

Cumhurbaşkanlığı pusulası hazır

Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy pusulaları basılıp kargolandı. Milletvekili genel seçimi için kullanılacak pusulaların basımı da tamamlanmak üzere.

Kaynak: TRT Haber