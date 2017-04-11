  • 11 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.701
    EURO 3.928
  • BIST 90904.49
    ALTIN 151.071
Buradasınız : » » 'Oy kullanmayın' broşürü dağıtan 2 kişiye soruşturma

'Oy kullanmayın' broşürü dağıtan 2 kişiye soruşturma

Kayseri'de vatandaşlara halkoylamasına katılmamaları için broşür dağıtan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Oy kullanmayın broşürü dağıtan 2 kişiye soruşturma

Kayseri'de vatandaşlara halkoylamasına katılmamaları için broşür dağıtan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Gevher Nesibe Mahallesi'nde, "Referandumda oy kullanma, müşriklerden olma" yazılı broşür dağıtıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kurşunlu Parkı yakınında broşür dağıtan O.K. ve E.E, gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan 2 şüpheli hakkında, "seçim kanununa muhalefet" suçundan soruşma başlatıldığı öğrenildi. AA

Etiketler: halkoylaması, kayseri, 16 nisan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER