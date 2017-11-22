Ovit Tüneli Kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Rize-Erzurum karayolu Ovit Dağı geçidi çığ tehlikesi nedeniyle kapatılırken, güzergahta ulaşım Ovit Tüneli'nden tek yönlü sağlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Rize-Erzurum karayolunun İkizdere-İspir arasında bulunan 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı'nda, kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Kar yağışının ardından bir süre ulaşımın kontrollü sağlandığı Ovit Dağı geçidi, tipinin etkisini artırması ve çığ riski sebebiyle kapatıldı.

Kar kalınlığının yaklaşık 60 santimetreye ulaştığı zirvede Karayolları ekipleri, bir süre yürüttükleri kar temizleme çalışmasına çığ riskinden dolayı ara verdi.

Trafik yoğunluğu nedeniyle yetkililer, yaptıkları görüşmelerin ardından yapım çalışmalarının sürdüğü Ovit Tüneli sağ tüpünü kontrollü olarak ulaşıma açtı. Gelen araçlar yaklaşık yarım saat bekletildikten sonra eskort eşliğinde karşı yöne geçiriliyor. Araçların geçişi sırasında tünel tek yön olarak kullanılıyor.

İlk geçiş

Orhan Genç yaptığı açıklamada, ilk kez tüneli kullandığını belirterek, yarım saatte Erzurum tarafından Rize'ye geçtiğini kaydetti.

Muhammet Ali Bilgin de "Bu aylarda Ovit Dağı'nı aşmak mümkün değil. Bu hava şartlarında tünelden geçeceğiz. Tüneli yapanlardan Allah razı olsun. İnsanlar büyük bir zahmetten kurtuldu. Gerçekten çok büyük bir kolaylık oldu. İnşallah ikinci tüp de en kısa sürede hizmete girer." dedi.

Ovit Dağı Tüneli

İlk olarak 1880 yılında Osmanlı Devleti'nin kalkınma planında Rize-Erzurum karayolu ve tüneli projesi olarak gündeme gelen Ovit Tüneli'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012 tarihinde atılırken, tünelde "ışık göründü" töreni ise 11 Kasım 2016'da Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ovit Tüneli, bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14,3 kilometre uzunluğu ile Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı devam eden 14,5 kilometrelik Yeni Zigana Tüneli'nin ardından Türkiye'nin ikinci en uzun, dünyanın ise en uzun dördüncü tüneli olacak.

Tünelin giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre, tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olarak gerçekleştirildi. Kazı ve kaplama betonu imalatı tamamlanan tünelin bin 710 metre uzunluğundaki yaklaşım tünelinde kazı imalatında sona gelindi.

Yılda beş ay yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle kapalı kalan ve diğer 7 ayda ise İkizdere-İspir arasında günlük ortalama bin 135 aracın transit geçiş yaptığı Ovit geçidi, tünelin tamamlanmasıyla yıl boyu açık olacak.

Çift tüp şeklinde inşa edilen ve 1 milyar 140 milyon liraya mal olması planlanan Ovit Tüneli, Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan diğer yollara önemli bir alternatif olacak.