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Buradasınız : » » Ovit Dağı'nda karla mücadele baharda da devam ediyor

Ovit Dağı'nda karla mücadele baharda da devam ediyor

Rize ve Erzurum'u birbirine bağlayan, yılın 4 ayı kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan Ovit Dağı geçidinde ekipler, Nisan ayının ortasında karla mücadeleye devam ediyor.

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Ovit Dağında karla mücadele baharda da devam ediyor

İkizdere ilçesindeki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, 4 ay önce yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bu yıl yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve tek şeridi ulaşıma açılan 14,3 kilometre uzunluğundaki Ovit Tüneli'nden trafik akışı verilerek tarihte ilk kez kış boyunca Ovit Dağı geçilmiş oldu.

İnşaatı süren Ovit Tüneli, elektromekanik ve diğer işlemleri nedeniyle yazın trafiğe kapatılınca, ulaşım yeniden Ovit Dağı geçidinden verilecek. Karayolları ekipleri de kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı Ovit Dağı'nda, trafiğe kapalı 22 kilometrelik yolu ulaşıma açmaya çalışıyor.

Çığ düşmesi nedeniyle yer yer kar kalınlığının 3 ila 10 metreyi aştığı yolda, iş makineleri güçlükle ilerledi. Bir ay süren çalışmanın ardından Ovit Dağı geçidi bu sabah tamamen ulaşıma açılmış oldu. Yoldaki bakım ve onarım çalışmalarının ardından birkaç gün içerisinde trafik akışı Ovit Dağı geçidinden verilecek.

Karayolları çalışanları bir aydır sürdürdükleri çalışmayla yer yer 10 metreyi aşan çığ kütlelerini aşarak yolu ulaşıma açtıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Ovit tüneli, tünel, rize, ovit dağı, erzurum
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