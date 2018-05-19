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Otoyolu oto yıkamaya çevirdi

TEM Otoyolu Samandıra mevkiinde yol kenarındaki fıskiyenin altında aracını bedava yıkamaya çalışan sürücü kazaya davetiye çıkardı.

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Olay TEM Otoyolu Ankara İstanbul İstikameti Samandıra Mevkiinde yaşandı. Görenlerin hayrete düştüğü olayda, araç sahibinin uyanıklığı görenleri pes dedirtti. Aracını bedavaya yıkamak isteyen sürücü park ve bahçelerin sulaması için kullanılan fıskiyenin ayarının bozulması sonucu yola doğru çevrilmesini fırsat bildi.

Sürücünün aracını yıkamak için tehlikeli bir yol seçmesi yürekleri ağızlara getirdi. Aracın her yerini yıkamaya çalışan sürücünün akan trafikte ileri geri hareket etmesi tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Bu tehlikeli araç yıkama çalışması ise görevlinin fıskiyenin yanına gelerek ayarını yapması sonucunda sona erdi.

Neyse ki korkulan olmadı ve araç sürücüsü emniyet şeridinden çıkarak yoluna devam etti. Yaşanan bu tehlikeli oto yıkama çalışmasından geriye ise kaydedilen görüntüler kaldı.

Kaynak: İHA

Etiketler: tem, otoyol, fıskiye
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