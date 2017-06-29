  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Otoyolda zincirleme trafik kazası

Anadolu otoyolunun Sakarya kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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Otoyolda zincirleme trafik kazası

Anadolu otoyolunun Sakarya kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Alancuma mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bir kamyon, bir yolcu otobüsü ve 8 otomobilin karıştığı kazada, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın sağlanamadığı otoyolda trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. 

Etiketler: anadolu otoyolu, zincirleme kaza
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