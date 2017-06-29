Otoyolda zincirleme trafik kazası

Anadolu otoyolunun Sakarya kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Alancuma mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bir kamyon, bir yolcu otobüsü ve 8 otomobilin karıştığı kazada, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın sağlanamadığı otoyolda trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.