Otoyolda çelik boru yüklü tır devrildi

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinde çelik boru yüklü tırın devrilmesi sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.

Otoyolun Bolu Dağı geçişi 4'üncü viyadük üzerinde seyreden Yılmaz Özkan idaresindeki 06 AD 0364 plakalı çelik boru yüklü tır, henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarparak, yola devrildi.

Savrulmanın etkisiyle boruların yola saçıldığı kaza sonucu yol ulaşıma kapanırken, ağır yaralanan tırın sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Abant İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kazanın ardından yolun kapanması sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yola saçılan boruların vinç yardımıyla çekildiği otoyoldaki trafiğin hafifletilmesi için sürücüler D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

Polis, jandarma ve karayolları ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yolda bulunan çelik borular, vinç yardımı ile yoldan kaldırıldı. Boruların kaldırılmasıyla birlikte otoyol ulaşıma açıldı.