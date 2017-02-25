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Otoparkta bulunan 4 araç yandı

Ankara'da, otoparkta park halindeki bir panelvan minibüs ile 3 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Otoparkta bulunan 4 araç yandı

Ankara'da, otoparkta park halindeki bir panelvan minibüs ile 3 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Altındağ Ulus semti Tunç Caddesi'nde bulunan otoparktaki bir minibüs ile 3 otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle ağır hasar gören araçlar kullanılamaz hale geldi.

Otomobillerin icralık olduğu, panelvan minibüsün de yaklaşık bir yıldır aynı yerde bulunduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. AA

Etiketler: ankara, otopark, yangın
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