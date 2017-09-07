  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Otomobiller çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralı

Van'ın İpekolu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Otomobiller çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralı

Van-Özalp karayolunun 15. kilometresinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 65 ET 593 ve 34 YC 3581 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Durumu ağır olan 2 yaralı kaldırıldığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak, trafiğin kontrollü akmasını sağladı.

Hayatını kaybedenlerin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayı haber alan ölenlerin yakınları, olay yerinde fenalık geçirdi. AA

Etiketler: Van, özalp, kaza
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