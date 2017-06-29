  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

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Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında Tayyar Koçak yönetimindeki 58 TL 307 plakalı otomobil ile Metin Durmuş'un kullandığı 58 NF 100 plakalı minibüs çarpıştı.

Otomobilde bulunan Saliha Koçak (44) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Akgül Çakaroğlu, Şeyma, Furkan, Murat ve Faruk Durmuş, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Koçak'ın cesedi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sivas Emniyet Müdürü Turan Aksoy da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Etiketler: Sivas, trafik Kazası
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