  • 23 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.702
    EURO 4.351
  • BIST 107853.24
    ALTIN 151.772
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Otomobilini tamire gönderdi böyle geri aldı

Otomobilini tamire gönderdi böyle geri aldı

Kahramanmaraş'tan tamir için gönderildiği Gaziantep'te gasbedilen lüks otomobil, parçalanmış halde bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Otomobilini tamire gönderdi böyle geri aldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde oto galericilik yapan Mehmet Karabulut kendi kullandığı lüks otomobili, Gaziantep'teki sanayiye tamir için gönderdi. Tamirhanedeki otomobili İ.A. (32) silahla gasbetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Oto Hırsızlık ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda olayın zanlısı olduğu belirlenip yakalanan İ.A'nın ifadesinden yola çıkan ekipler, gasp olayıyla ilgili 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Ekipler, gasbedilen otomobilin gövdesi ve büyük parçalarını Dumlupınar Mahallesi'nde bir iş yerinde parçalanmış halde bulurken, otomobil hırsızlığıyla ilgili A.Ç'yi gözaltına aldı.

Araştırmalar sonucu otomobilin diğer bütün parçalarını ise Emek Mahallesi'nde bir garajda ele geçiren ekipler, zanlılardan M.A'yı (30) da burada gözaltına aldı.

Garajdaki otomobil parçaları polis ekiplerince bir kamyonete yüklenerek sahibine teslim edilirken, zanlılar M.A. ve A.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Otomobili gasbeden ve parçalamak üzere M.A ve A.Ç'ye sattığı öğrenilen İ.A, geçen hafta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
 

Etiketler: Kahramanmaraş, oto servis, oto hırsızlığı, gasp
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER