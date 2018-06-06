Otomobiline çarpan sürücü kaçmasın diye aracın üstüne atladı

Kartal Yakacıkspor Caddesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir otomobil sürücüsü trafikte ilerlediği sırada başka bir sürücüyle yaşadığı tartışma sonrası darp edildi.

Şahısların elinden kurtulan sürücü otomobiliyle hızlı bir şekilde kaçarken, yolda ilerleyen H.A. isimli bir sürücünün otomobiline çarph.arak kaçmaya devam etti. Yaşanan kaza sonrasında otomobil sürücüsünün durmadığını gören H.A., uzun süre aracın peşinden koştu.

Kaput üstünde kilometrelerce gitti

Otomobil sürücüsünün trafik ışıklarında yavaşlaması üzerine H.A., aracın önüne geçerek durdurmak istedi. Panik yapan sürücü gaza basınca şahıs, otomobilin kaputundan tutunarak ilerlemeye başladı.

Önündeki aracın durması üzerine yavaşlayan otomobilin kaputundan tutunamayarak yola düşen H.A. ezilmekten son anda kurtuldu.

Şahsın düşmesine aldırmadı, kaçmaya devam etti

H.A.’nın yola düşmesine bile aldırış etmeyen sürücü, hızlı ve tehlikeli bir şekilde önündeki aracı sollayarak kaçmaya devam etti. Yaşanan bu korku dolu anlar ise arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Kaynak: İHA