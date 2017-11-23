  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Otomobilin yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

Osmaniye'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin benzin deposunda 22 kilogram eroin ele geçirildi.

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Otomobilin yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Kadirli Gişeleri yakınında yol uygulaması yapan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Mustafa K. idaresindeki otomobili durdurdu.

Aynı zamanda LPG'li olan otomobilin benzinle çalışmaması üzerine polisler bu aracı detaylı arama için polis merkezinin bahçesine çektirdi.

Narkotik köpeği Zoro'nun da kullanıldığı aramalarda, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş paketlerde 22 kilogram eroin bulundu.

Sürücü Mustafa K. ile araçta bulunan Hüseyin A, Burak Evrim E. ve İhsan E, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Benzin deposu, eroin
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