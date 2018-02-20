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Otomobilin yakıt deposuna gizlenen uyuşturucuyu 'Kurt' buldu

Sivas'ta uyuşturucu dedektör köpeği "Kurt"un katılımıyla bir otomobilde yapılan aramada, yakıt deposu ve dikiz aynasına zulalanmış 3 kilogram metamfetamin bulundu.

20 Şubat 2018 Salı 10:26



