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Otomobilin yakıt deposuna gizlenen uyuşturucuyu 'Kurt' buldu

Sivas'ta uyuşturucu dedektör köpeği "Kurt"un katılımıyla bir otomobilde yapılan aramada, yakıt deposu ve dikiz aynasına zulalanmış 3 kilogram metamfetamin bulundu.

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Otomobilin yakıt deposuna gizlenen uyuşturucuyu Kurt buldu

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Sivas-Erzincan karayolundaki yol kontrolü ve uygulama noktasında içerisinde T.T. ve F.K'nin bulunduğu otomobili durdurdu.

Uyuşturucu dedektör köpeği "Kurt"un tepki vermesi üzerine otomobilde arama yapan polisler, aracın yakıt deposu kısmında zulalanmış 13 plastik su şişesi içerisinde 3 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Polisler, otomobilin dikiz aynasında asılı süs içerisinde de bir miktar uyuşturucu buldu.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, Kürt, Sivas
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