Otomobilin hızını sabitleyen sürücü, yandaki yolcu koltuğuna oturdu

Aksaray'da yan yoldan şehir merkezi istikametine seyreden otomobil sürücüsü, aracın hızını sabitledikten sonra şoför koltuğundan kalkarak yandaki yolcu koltuğuna geçti.

Buradan direksiyon kontrolünü sağlayarak aracı kullanan sürücünün bu hareketini, yanındaki arkadaşı görüntüledi. Trafik kurallarını ihlal ederek, 110 kilometre hızla otomobili kullanan sürücü, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca büyük tepki aldı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine çalışma başlatan Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücü ve kamerayı kullanan kişiyi gözaltına aldı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen sürücü, gazetecilerin sorularına, "Bir anlık gençlik gafleti ağabey, çok pişmanım" dediği öğrenildi. Sürücü ve kadın arkadaşı Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA