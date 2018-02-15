Otomobilin aküsüne 2 kilo 840 gram eroin saklamışlar

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Şuçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, otoban gişeleri uygulama noktasında durdurduğu bir otomobilde arama yaptı.

Aracın aküsüne gizlenmiş 2 kilo 840 gram eroin

Narkotik detektör köpeğinin tepki verdiği otomobilin motor kısmında aramalarını yoğunlaştıran ekipler, siyah poşetler içerisinde aracın aküsüne gizlenmiş halde 2 kilo 840 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA