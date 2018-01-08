Otomobili çalmak istediler; kaza yapınca yakalandılar

Merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, Sinan Alıç'a ait 20 ACR 58 plakalı otomobile, 4 kişinin girmeye çalıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bu sırada vatandaşların bağırarak müdahale etmesi üzerine panikleyen şüpheliler, olay yerine geldikleri 01 HK 554 plakalı araçla kaçmak istedikleri sırada kaldırıma çarparak kaza yaptı.

Bunun üzerine yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheliler, olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelilerin daha önce de Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA