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Buradasınız : » » Otomobilden 40 kiloya yakın esrar çıktı

Otomobilden 40 kiloya yakın esrar çıktı

Mersin'de bir aracın motor kaputu, kapıları, lambaları, koltukları, bagajı ve ses sistemlerinin içlerine gizlenmiş 72 paket halinde 39 kilo 650 gram kubar esrar bulundu.

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Otomobilden 40 kiloya yakın esrar çıktı

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden temin edilen uyuşturucu maddelerin, bir otomobille Mersin'e getirileceği istihbaratına ulaştı.

Güvenlik önlemi alan ekiplerce otoyolda görülen araç, serbest bölge gişelerinde durduruldu.

Otomobilde narkotik dedektör köpekler yardımıyla yapılan aramada aracın motor kaputunun yanı sıra kapıları, lambaları, koltukları, bagajı ve ses sistemlerinin içlerine gizlenmiş 72 paket halinde 39 kilo 660 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen araçtaki şüpheliler O.I. ve M.Y. tutuklandı.

Etiketler: Mersin, esrar, uyuşturucu
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