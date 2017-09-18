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Otomobilde bıraktığı 39 bin lira çalındı

Adana'da motosikletli iki kişi camını kırdıkları park halindeki otomobilden 39 bin lirayı çalarak kaçtı.

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Otomobilde bıraktığı 39 bin lira çalındı

Adana'da motosikleti iki kişi, bir otomobilin camını kırarak araçtaki 39 bin lirayı çaldı.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir bankanın şubesinden 39 bin lira çeken Tolga Özbey, yemek yemek için gittiği bir alışveriş merkezinin otoparkına aracını park etti.

Bir süre sonra otoparka dönen Özbey, 33 VAL 38 plakalı otomobilinin camının kırıldığını ve kapı iç cebinde bulunan 39 bin liranın çalındığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek otomobilde parmak izi çalışması yaptı.

Ekipler, kamera kayıtları doğrultusunda kasklı oldukları belirlenen iki şüphelinin, motosikletle olay yerine gelerek otomobilin camını bujiyle kırıp parayı çaldığını tespit etti.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Nakliye işiyle uğraşan Özbey'in ortağı Ercan Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalınan paranın çalışan şoförlerin ücretleri olduğunu belirterek, zanlıların yakalanmasını istediklerini kaydetti.

Etiketler: Adana
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