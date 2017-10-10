Otomobil virajı alamadı; şarampole devrildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezi yönüne giden ve kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 42 HM 313 plakalı otomobil, Beyşehir-Derebucak karayolunun 6. kilometresindeki Kaymakam Virajı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Ali Güneş olay yerinde hayatını kaybetti, Ahmet ve Mehmet Açıkgöz ile İbrahim Dinigüzel ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.