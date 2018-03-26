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Buradasınız : » » Otomobil uçurumdan aşağı 30 metre yuvarlandı: 1 ölü

Otomobil uçurumdan aşağı 30 metre yuvarlandı: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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Otomobil uçurumdan aşağı 30 metre yuvarlandı: 1 ölü

Hüseyin Uyar yönetimindeki 45 Z 3650 plakalı otomobil, Kula-Alaşehir yolu Selece Mahallesi mevkisinde virajı alamayarak kontrolden çıktı.

Uçurumdan aşağı yaklaşık 30 metre yuvarlanan otomobilin sürücüsü Uyar araç içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye arama kurtarma sağlık (AKS) ekipleri geldi.

AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Uyar'ın, yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

Uyar'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, viraj, uçurum
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