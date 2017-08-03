  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Bozçalı Beldesi yakınlarında, Nuray Polat (35) idaresindeki 34 AY 0610 plakalı otomobil, yaklaşık 15 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan Meryem Altıntaş (53) ve Berke Dursun (12) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile beraberindeki, Selya (7) Selen (10) ve Aylis Polat (12) ile Şükrü Altıntaş (62) ambulanslarla getirildikleri Reşadiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada ölen Altıntaş ve Durmuş'un cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Etiketler: Tokat, trafik Kazası, uçurum
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