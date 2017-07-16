  • 16 TEMMUZ 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.542
    EURO 4.062
  • BIST 105175.73
    ALTIN 139.713
Buradasınız : » » Otomobil uçuruma devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Otomobil uçuruma devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Artvin'de otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Otomobil uçuruma devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Artvin'de otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ardahan'dan Artvin'in Şavşat ilçesi istikametine doğru gitmekte olan İsameddin Demir yönetimindeki 08 HD 289 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenden dolayı Sahara Dağı mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Araç içerisinde bulunan sürücü Demir'in yanı sıra eşi Sultan Demir ve torunu Kuzey Demir kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazadan ağır yaralı kurtulan gelin Şenay Demir ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Aracın sürücüsü Demir’in, uçakla Kars Havaalanı'na gelen gelini ve torununu alarak Dalkırmaz köyüne götürmek için yola çıktığı öğrenildi.

Etiketler: artvin, otomobil uçuruma yuvarlandı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER