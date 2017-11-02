  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Otomobil tramvay yoluna girince seferler aksadı

İstanbul Sultanahmet'te tramvay yoluna giren ve çalışma yapılan alana düşen araç nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

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Otomobil tramvay yoluna girince seferler aksadı

İstanbul'da Ferhat Gümüş'ün kullandığı 34 DH 1307 plakalı otomobil, tramvay yoluna girdi. Alemdar Caddesi'nden Sultanahmet yönüne seyreden otomobil, Yerebatan Sarnıcı yakınlarında tramvay yolunda çalışma yapılan alana düştü.

Sürücünün aracı buradan çıkaramaması dolayısıyla tramvay seferlerinde aksama oldu.

Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Sürücü Gümüş'e trafik cezası kesildi.

Ferhat Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yanlışlıkla oldu. Verilmiş sadakamız varmış. Araç yolda kaldı, sonra geri çıkamadım. Seferler biraz aksadı." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, tramvay yolu
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