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Otomobil TIR'a çarptı: 4 ölü

Nazilli'de mermer yüklü TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Otomobil TIRa çarptı: 4 ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilin TIR'a çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydın Kabak (21) yönetimindeki 09 NY 785 plakalı otomobil, Aydın-Denizli karayolu İsabeyli Kavşağı'nda Sefa Öncül'ün (29) kullandığı 20 D 1973 plakalı mermer yüklü TIR'a arkasından çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Kabak ile aynı araçta bulunan Oğuzhan Uslu (20), İbrahim Göğebakan (20) ve Yarkın Kaya'nın (21) öldüğü belirlendi.

TIR sürücüsü Öncül ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazada yaşamını yitirenlerin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.  

Etiketler: aydın, kaza, tır, Nazilli
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