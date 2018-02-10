Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü

Salih Bektaş'ın kullandığı 22 DV 152 plakalı otomobil, N.A. yönetimindeki 34 HR 5303 plakalı TIR'a İnece beldesi yakınlarında arkadan çarptı.

Çarpmasının etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Bektaş ile yolcular Birol Yaşa, Mehmet Gülenç, Cemal Demir, Hakkı Han ve Sezer Baymak, kaza kırım ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, Demir, Han ve Baymak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürülürken, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri de hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan otomobilin tavanının tırın dorsesinde asılı kaldığı görüldü.

Kaza nedeniyle Kırklareli-Edirne karayolu yaklaşık 45 dakika trafik akışına kapatıldı.

Kaynak: AA