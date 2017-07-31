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Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Ordu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

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Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Ordu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayşe İyigün'ün kullandığı 06 DB 4910 plakalı otomobil, Kabadüz ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik şarampole devrildi.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü Ayşe İyigün'ün yanı sıra Ali Efekan Yücebaş, Hatice Yücebaş ve Kıymet İyigün araçta sıkıştı.

Çevredekilerin yardımcıyla çıkarılan yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Efekan Yücebaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, yaralanan 4 kişinin Çambaşı Yaylası Şenliği'nden döndükleri öğrenildi.

Etiketler: ordu, ordu trafik kazası
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